В Нидерландах министр подал в отставку из-за неправильной информации
22 мая, 2019, 19:11
Министр Нидерландов по вопросам миграции Марк Харберс подал прошение об отставке, поскольку перед этим подал недостоверную статистику о преступлениях, совершаемых в королевстве искателями убежища
Об этом сообщает DW .
Отмечается, что в докладе были выделены отдельные категории для нетяжелых преступлений вроде краж в магазинах. При этом данные по ряду серьезных правонарушений - в частности, преступлений сексуального характера и убийств - приводились в одной общей категории "прочие" без дальнейшей классификации.
Харберс взял на себя "полную ответственность" за то, что "неправильно проинформировал парламент".
При этом министр отрицал, что поступил так специально.
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