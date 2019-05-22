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Espreso.tvОбществоВ Нидерландах министр подал в отставку из-за неправильной информации

В Нидерландах министр подал в отставку из-за неправильной информации

Министр Нидерландов по вопросам миграции Марк Харберс подал прошение об отставке, поскольку перед этим подал недостоверную статистику о преступлениях, совершаемых в королевстве искателями убежища

Об этом сообщает DW .

Отмечается, что в докладе были выделены отдельные категории для нетяжелых преступлений вроде краж в магазинах. При этом данные по ряду серьезных правонарушений - в частности, преступлений сексуального характера и убийств - приводились в одной общей категории "прочие" без дальнейшей классификации.

Харберс взял на себя "полную ответственность" за то, что "неправильно проинформировал парламент".

При этом министр отрицал, что поступил так специально.

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