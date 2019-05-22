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Espreso.tvОбществоВ Москве оставили под арестом еще восемь украинских моряков

В Москве оставили под арестом еще восемь украинских моряков

Московский горсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов и оставил под арестом военнопленных украинских моряков

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Мосгорсуд 22.05.19 рассмотрел апелляционные жалобы двух четверок военнопленных украинских моряков. Постановления Лефортовского районного суда Москвы оставлены без изменений", - написал Полозов.

Он уточнил, что сегодня суд рассмотрел апелляции и оставил под стражей Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченко, Вячеслава Зинченко, Дениса Гриценко, Андрея Драча, Михаила Власюка. Они будут находится в СИЗО "Лефортово" до конца июля.

По словам Полозова, заседания проходили в закрытом режиме по ходатайству прокурора.

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