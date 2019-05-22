В Москве оставили под арестом еще восемь украинских моряков
22 мая, 2019, 20:37
Московский горсуд отклонил апелляционную жалобу адвокатов и оставил под арестом военнопленных украинских моряков
Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.
"Мосгорсуд 22.05.19 рассмотрел апелляционные жалобы двух четверок военнопленных украинских моряков. Постановления Лефортовского районного суда Москвы оставлены без изменений", - написал Полозов.
Он уточнил, что сегодня суд рассмотрел апелляции и оставил под стражей Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченко, Вячеслава Зинченко, Дениса Гриценко, Андрея Драча, Михаила Власюка. Они будут находится в СИЗО "Лефортово" до конца июля.
По словам Полозова, заседания проходили в закрытом режиме по ходатайству прокурора.
- Напомним, 25 ноября 2018 года, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. Российские пограничные корабли совершили таран кораблей ВМС ВС Украины "и захватили в плен украинских военных моряков.
- 28 ноября 2018 года "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков. Им предъявлены обвинения в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 19 февраля 2019 года российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о начале "углубленного медицинского обследования" украинских моряков.
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