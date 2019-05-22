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В Киеве фура влетела в микроавтобус, а тот - ударил легковушку

В Голосеевском районе Киева произошла авария с участием грузовика DAF, микроавтобуса Mercedes-Benz и легковушки BMW

Об этом сообщают "Вартови. Еспресо" .

ДТП произошло на ул. Академика Заболотного. Водитель BMW остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить женщину с ребенком. За BMW остановился микроавтобус Mercedes-Benz. В это время грузовик DAF, который двигался позади них, протаранил микроавтобус, который подтолкнул BMW.

От резкого торможения в фуры сорвало с крепления контейнер с грузом и двинулось в кабину водителя. К счастью, водитель грузовика успел выкрутить руль вправо и остановился в 80 м после столкновения.

Медики, прибывшие на вызов оказали помощь водителям на месте, от госпитализации все отказались.

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