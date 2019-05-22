В Конгрессе США рассказали, чего ждут от президента Зеленского

Адам Кинзингер, конгрессмен-республиканец, верит, что отношения между Украиной и США будут оставаться сильными.

"Я не знаю много о новом президенте, но знаю, что он был избран с очень сильной поддержкой народа. Думаю, что у нас есть хорошая возможность поработать вместе и иметь новое начало ", - сказал он.

Что касается отношений с Россией, конгрессмен надеется, что конфликт удастся прекратить "на условиях Украины":

"Украина имеет право быть независимой, свободной и суверенной. И русские должны это признать", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос об инаугурации, Кинзингер высказался так: "Состав американской делегации не был каким-то сигналом Украины. Я имею в виду, что у нас сейчас сессия, все заняты... Мы очень поддерживаем изменения в Украине, чтобы Украина получила свободу, которой она заслуживает и в которой нуждается".

Джим Коста, конгрессмен-демократ, также надеется, что украинско-американские отношения будут развиваться.

"Перед Украиной сейчас много вызовов. Россия продолжает угрожать на востоке Украины. Нас интересует, как новый президент Украины будет вести себя с Россией и с Европой. Надеемся, он будет прозападным", - сказал Коста.

Конгрессмен также отметил, что в Вашингтоне еще мало знают нового украинского президента.

"Мы внимательно наблюдали за выборами, он был избран с очень сильным мандатом. Но будет ли он продвигать реформы, является ли он прозападным, многие из нас здесь еще не определились", - отметил Коста.

Коста считает, что США должны продолжать поддерживать Украину.

"Думаю, мы должны продолжать поддерживать демократические силы в Украине для того, чтобы украинцы сохраняли свою независимость и чтобы могли продолжать работать в направлении преодоления своих экономических вызовов и коррупции, которая существует в Украине, чтобы Украина была сильной и независимой частью европейских сил", - подчеркнул он.

Напомним, делегацию США в Украину на инаугурацию Зеленского возглавил министр энергетики США Рик Перри. В ее составе также были специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Волкер, посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд, директор по европейским делам Национального совета по вопросам безопасности Александр Виндман, и.о. заместителя посла США в Украине Джозеф Пеннингтон.