В Каневе прошел IV Международный кинофестиваль

22 мая, 2019, 13:23

Каневский кинофестиваль носит имя Юрия Ильенко - известного украинского оператора, режиссера и сценариста

Запад поддерживает известная меценатка и общественный деятель, основательница БФ "Вместе" Людмила Русалина. Она "крестная мама" многих культурных и благотворительных проектов. В том числе, меры для талантливых детей-сирот.

"Кино начинает свое развитие в Украине. Средства, которые выделяются - они очень малы. И если неравнодушные люди, в том числе - наш фонд, будут принимать участие, и если будет большая популяризация кино, то будет больше интересных фильмов. Фонд «Вместе» второй год подряд поддерживает кинофестиваль в Черкасской, кроме того, меценат Людмила Русалина обеспечила призовой фонд победителю кинофестиваля - 20000 гривен за гран-при ", - говорит директор БФ" Вместе "Борис Холоденко.

В этом году на Каневский кинофестиваль прислали более 3000 фильмов. Из 28 стран мира. На три дня волшебный город превратился в культурный центр современного кинематографа, куда пришли известные актеры, режиссеры и артисты. А Гран-при получил фильм французского режиссера "Мистер Хендерсен".