В Днепропетровской области автомобиль с полицейскими попал в ДТП, двое погибших
22 мая, 2019, 14:47
В ночь на 22 мая вблизи с. Ивашиновка Пятихатского района автомобиль Kia Magentis попал в смертельное ДТП
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины.
По неустановленным пока причинам машина съехала с трассы в кювет, где врезался в дерево и загорелась, говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате аварии погибли 41-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции и местный житель.
Отмечается, что еще одного милиционера с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницу.
Установлено, что в момент ДТП сотрудники полиции находились вне службы. Сейчас полиция определяет все обстоятельства происшествия, говорится в сообщении.
Читайте также
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
-
-