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В Днепропетровской области автомобиль с полицейскими попал в ДТП, двое погибших

В ночь на 22 мая вблизи с. Ивашиновка Пятихатского района автомобиль Kia Magentis попал в смертельное ДТП

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины.

По неустановленным пока причинам машина съехала с трассы в кювет, где врезался в дерево и загорелась, говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии погибли 41-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции и местный житель.

Отмечается, что еще одного милиционера с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницу.

Установлено, что в момент ДТП сотрудники полиции находились вне службы. Сейчас полиция определяет все обстоятельства происшествия, говорится в сообщении.

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