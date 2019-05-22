В Днепропетровской области автомобиль с полицейскими попал в ДТП, двое погибших

22 мая, 2019, 14:47

В ночь на 22 мая вблизи с. Ивашиновка Пятихатского района автомобиль Kia Magentis попал в смертельное ДТП

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины.

По неустановленным пока причинам машина съехала с трассы в кювет, где врезался в дерево и загорелась, говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии погибли 41-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции и местный житель.

Отмечается, что еще одного милиционера с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницу.

Установлено, что в момент ДТП сотрудники полиции находились вне службы. Сейчас полиция определяет все обстоятельства происшествия, говорится в сообщении.