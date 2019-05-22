В Австрии после скандала назначено переходное правительство меньшинства

"Правительство меньшинства во главе с австрийским канцлером Себастианом Курцем приведено к присяге в среду, после того, как коалиция Курца с крайне правой партией свободы (FPÖ) прекратила существование из-за обвинений в коррупции, которые возникли после обнародования видеопленки", - говорится в сообщении.

Министры австрийской народной партии Курца и министр иностранных дел Карин Кнейсль сохранили свои должности после обновления правительства, а министров партии Свободы заменили не политики, а малоизвестные эксперты и государственные служащие высших рангов.

На церемонии приведения к присяге президент Австрии Александер ван дер Беллен призвал временное правительство укрепить доверие и найти компромисс с парламентом.

"Активная и зрелая демократия - это не просто продвижение собственных позиций и программ", - сказал он.

Однако, пока непонятно как долго сможет работать это правительство, поскольку в следующий понедельник небольшая левая партия Jetzt планирует вынести на голосование в парламенте постановление о недоверии правительству.

Напомним, что немецкий журнал Spiegel опубликовал видеозапись, на которой вице-канцлер Австрии и лидер ультраправой Австрийской партии свободы FPO Хайнц-Кристиан Штрахе перед выборами в парламент 2017 года ведет переговоры с "богатой русской".

На видео Алена Макарова предлагает ему деньги на выборы в обмен на получение в будущем приоритета для ее компаний при государственных заказах.

Из-за коррупционного скандала Курц объявил о распаде правящей коалиции, в результате чего будут объявлены досрочные выборы в парламент.