В АП передали обращение с просьбой вернуть гражданство Саакашвили

22 мая, 2019, 21:45

Адвокат экс-президента Грузии и экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента обращение с просьбой вернуть Саакашвили гражданство Украины

Об этом Чернолуцкий написал на своей странице в Facebook.

"Продолжаем новую стадию и активную защиту по возврату Михаила Саакашвили в Украину. ... Сегодня был в Администрации президента Украины и как его адвокат подал на имя президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили, по восстановлению справедливости и возвращению украинского гражданства", - написал Чернолуцкий.