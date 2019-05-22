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Espreso.tvОбществоВ АП передали обращение с просьбой вернуть гражданство Саакашвили

В АП передали обращение с просьбой вернуть гражданство Саакашвили

Адвокат экс-президента Грузии и экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента обращение с просьбой вернуть Саакашвили гражданство Украины

Об этом Чернолуцкий написал на своей странице в Facebook.

"Продолжаем новую стадию и активную защиту по возврату Михаила Саакашвили в Украину. ... Сегодня был в Администрации президента Украины и как его адвокат подал на имя президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили, по восстановлению справедливости и возвращению украинского гражданства", - написал Чернолуцкий.

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