В АП передали обращение с просьбой вернуть гражданство Саакашвили
22 мая, 2019, 21:45
Адвокат экс-президента Грузии и экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента обращение с просьбой вернуть Саакашвили гражданство Украины
Об этом Чернолуцкий написал на своей странице в Facebook.
"Продолжаем новую стадию и активную защиту по возврату Михаила Саакашвили в Украину. ... Сегодня был в Администрации президента Украины и как его адвокат подал на имя президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили, по восстановлению справедливости и возвращению украинского гражданства", - написал Чернолуцкий.
- Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили намерен в скором времени вернуться в Украину.
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