//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинская компания вошла в перечень лучших стартапов мира


фото: aif
Украинская компания по защите прав авиапассажиров AirAdvisor вошла в рейтинг самых лучших стартапов по всему миру, включающий в себя участников из 39 стран и 25 штатов США

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает delo.ua .

AirAdvisor также становится участником борьбы за вознаграждение, которое составит более $ 100 тыс. США. Победитель будет объявлен в Бостоне, 24 октября 2019 года, на церемонии вручения премий MassChallengeAwards 2019.

AirAdvisor - это проект, предоставляющий услуги компенсации за задержку / отмены рейсов по всему миру.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 мая, 2019 среда

больше новостей

22 мая, 2019 среда

21 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать