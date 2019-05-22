Украинская компания вошла в перечень лучших стартапов мира

22 мая, 2019, 12:32

Украинская компания по защите прав авиапассажиров AirAdvisor вошла в рейтинг самых лучших стартапов по всему миру, включающий в себя участников из 39 стран и 25 штатов США

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает delo.ua .

AirAdvisor также становится участником борьбы за вознаграждение, которое составит более $ 100 тыс. США. Победитель будет объявлен в Бостоне, 24 октября 2019 года, на церемонии вручения премий MassChallengeAwards 2019.

AirAdvisor - это проект, предоставляющий услуги компенсации за задержку / отмены рейсов по всему миру.