Украина выходит еще из трех договоров в рамках СНГ

22 мая, 2019, 12:18

Кабинет министров принял проект постановления о выходе Украины из трех отдельных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств для Украины

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 22 мая, передает Укринформ.

В пояснительной записке отмечается, что целью этого решения является прекращение для Украины действия Протокола об унификации подхода и заключения соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, совершенного в мае 1992 года в Ташкенте (Узбекистан) Соглашения между государствами-участниками СНГ о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере, заключенного в июне 1999 года в Минске (Беларусь) Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями, совершенной в июне 2005 года в Тбилиси (Грузия).