Украина выходит еще из трех договоров в рамках СНГ
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 22 мая, передает Укринформ.
В пояснительной записке отмечается, что целью этого решения является прекращение для Украины действия Протокола об унификации подхода и заключения соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества, совершенного в мае 1992 года в Ташкенте (Узбекистан) Соглашения между государствами-участниками СНГ о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере, заключенного в июне 1999 года в Минске (Беларусь) Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями, совершенной в июне 2005 года в Тбилиси (Грузия).
- Напомним, 12 февраля в МИД заявили, что Украина фактически завершила выход из СНГ.
- 5 апреля министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина завершает пересмотр соглашений, заключенных в рамках СНГ , но не участвует ни в каких мероприятиях Содружества, поскольку официально вышла из нее.
Читайте также
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
-
-