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Украина сегодня накроют грозы, дожди и шквалы

Украину 22 мая накроет дождями и грозами, сухо может быть только на востоке

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

В западной части Украины местами кратковременные дожди, грозы, при грозах возможно усиление ветра, +17 ... + 22.

На севере Украины также местами дождь и грозе, +20 ... + 25 градусов.

На востоке еще удержится сухая погода, но на Донетчине есть вероятность дождя, +22 ... + 25 градусов.

В центре кратковременные дожди, грозы, местами возможны даже сильные ливни, возможен град и шквалистое усиление ветра, +20 ... + 24.

В южной части Украины также местами дождь и гроза, порывистый ветер, +21 ... + 25 градусов.

В Киеве ожидается кратковременный дождь и гроза, будут также и прояснения, но в основном влажная погода, до +24.

 

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