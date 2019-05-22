Украина направила в ООН разъяснения о "языковом законе"

22 мая, 2019, 22:50

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил председателю Совета безопасности письмо о "языковом законе"

Об этом говорится в сообщении миссии Украины в ООН в Twitter.

"Ельченко направил председателю Совета безопасности письмо о законе Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и аргументацию о том, почему этот закон не относится в повестку дня Совета безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Ельченко направил председателю Совета Безопасности письмо относительно Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и аргументацию о том, почему этот закон не относится в повестку дня Совбеза ООН.



Письмо будет опубликован в ООН в качестве официального документа Совета Безопасности pic.twitter.com/SZDxX14DWE - UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 мая 2019