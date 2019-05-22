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Espreso.tvОбществоУкраина направила в ООН разъяснения о "языковом законе"

Украина направила в ООН разъяснения о "языковом законе"

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил председателю Совета безопасности письмо о "языковом законе"

Об этом говорится в сообщении миссии Украины в ООН в Twitter.

"Ельченко направил председателю Совета безопасности письмо о законе Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и аргументацию о том, почему этот закон не относится в повестку дня Совета безопасности ООН", - говорится в сообщении.

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