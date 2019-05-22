Ученые рассказали, как соцсети влияют на самочувствие людей

22 мая, 2019, 17:05

Исследования психологов из Оксфорда и немецкого Гогенгеймского университета ставят под сомнение вред от соцсетей

Статья Тобиаса Денлина (Tobias Dienlin) и его коллег опубликована в журнале PNAS.

Авторы использовали данные масштабного мониторинга здоровья и состояния жителей Великобритании UK Household Longitudinal Study. Этот проект реализовывался в течение 2009-2016 годов и охватил более 12 500 людей разного возраста и социальных групп.

За это время каждый из них восемь раз заполнял опросники, описывая свое текущее состояние, самочувствие, эмоции, образ жизни и так далее. Денлин и его соавторы провели статистический анализ собранных данных для подростков и обнаружили, что сам факт пользования социальной сетью не имеет практически никакого влияния на субъективное ощущение собственного благополучия.

В целом пользователи соцсетей оказались чуть менее довольны своей жизнью, чем подростки, которые ими не пользуются. Однако разница между ними составила менее процента: более того, длительное пользование сетями, наоборот, слегка повышало оценку личного благополучия. Можно также отметить, что оба эффекта больше проявляли себя у девочек, чем у мальчиков.

Ученые предполагают, что это может быть связано с тем, что исходное разочарование в своей жизни и отсутствие позитивных социальных связей стимулируют подростков обращаться к общению в социальных сетях, благодаря чему такие пользователи и демонстрируют пониженное настроение.

При этом длительные взаимодействия в соцсетях позволяет наладить нужные виртуальные связи, приводя к улучшению самочувствия.