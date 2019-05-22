Ученые показали подробный атлас южного полюса Луны
Об этом говорится на сайте Лунного и планетарного института (LPI).
Подробный атлас состоит из 14 топографических карт и снимков южного полюса Луны. Ученые занимались сбором данных для составления карты через зонд LRO более 10 лет.
Кроме того, в Атлас вошли также снимки полярных областей Луны, сделанных космическим спутником "Клементина", а также много других научных данных о Луне.
На атласе можно увидеть местоположение так называемых "ледяных ловушек" - мест на полюсе Луны, где практически никогда не тает снег. Ученые считают, что в будущем подобные области могут быть интересны для колонистов, поскольку они могут быть источником воды для ракетного топлива и воздуха.
топографическая карта
Световая карта Луны
Недавно проведенный повторный анализ данных, собранных сейсмографами миссий "Аполлон", а также данных спектрографа LRO показал, что недра Луны продолжают остывать, но спутник Земли по-прежнему является сейсмически активным.
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