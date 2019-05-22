Ученые объяснили, почему видимая и обратная стороны Луны кардинально отличаются
Как говорится в исследовании Американского географического союза, эти различия, вероятно, вызваны столкновением Луны с карликовой планетой миллионы лет назад.
Существует гипотеза, что Луна асимметричный, потому что в прошлом столкнулся с большим объектом, таким как астероид или даже карликовая планета. Предполагается, что удар был достаточно большим и мощным для того, чтобы осколки вылетели с одной стороны и осели на другом ..
Исследователи проанализировали данные из аппаратов GRAIL, в течение года исследовали Луну на предмет изучения его гравитации и внутреннего строения. Анализ показал резкие различия в структуре видимого и обратной стороны естественного спутника Земли.
Затем ученые создали компьютерную модель влияния объектов различного размера и скоростей, чтобы увидеть, какой сценарий, если таковой имеется, лучше объясняет, что происходит.
В результате исследователи установили, что в видимую часть Луны мог врезаться объект шириной около 780 км, который двигался со скоростью 22 500 км / ч. Вероятно, объект был меньше - шириной около 720 км, но тогда его скорость составляла 24 500 км / ч.
Орбитальные аппараты НАСА GRAIL потратили чуть больше года на несколько облетов вокруг Луны, чтобы определить силу его гравитации и изучить ее внутренний состав. Эти данные показали резкое различие в структуре между ближней и дальней стороны нашего естественного спутника.
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