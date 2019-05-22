//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ученые объяснили, почему видимая и обратная стороны Луны кардинально отличаются

Обратная сторона и та часть спутника, которую мы видим, сильно отличаются друг от друга. Первая имеет более толстую кору и дополнительный слой материала по сравнению со стороной, обращенной к Земле

Как говорится в исследовании Американского географического союза, эти различия, вероятно, вызваны столкновением Луны с карликовой планетой миллионы лет назад.

Существует гипотеза, что Луна асимметричный, потому что в прошлом столкнулся с большим объектом, таким как астероид или даже карликовая планета. Предполагается, что удар был достаточно большим и мощным для того, чтобы осколки вылетели с одной стороны и осели на другом ..

Исследователи проанализировали данные из аппаратов GRAIL, в течение года исследовали Луну на предмет изучения его гравитации и внутреннего строения. Анализ показал резкие различия в структуре видимого и обратной стороны естественного спутника Земли.

Затем ученые создали компьютерную модель влияния объектов различного размера и скоростей, чтобы увидеть, какой сценарий, если таковой имеется, лучше объясняет, что происходит.

В результате исследователи установили, что в видимую часть Луны мог врезаться объект шириной около 780 км, который двигался со скоростью 22 500 км / ч. Вероятно, объект был меньше - шириной около 720 км, но тогда его скорость составляла 24 500 км / ч.

Орбитальные аппараты НАСА GRAIL потратили чуть больше года на несколько облетов вокруг Луны, чтобы определить силу его гравитации и изучить ее внутренний состав. Эти данные показали резкое различие в структуре между ближней и дальней стороны нашего естественного спутника.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 мая, 2019 среда

больше новостей

22 мая, 2019 среда

21 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать