Ученые объяснили, почему видимая и обратная стороны Луны кардинально отличаются

22 мая, 2019, 11:42

Обратная сторона и та часть спутника, которую мы видим, сильно отличаются друг от друга. Первая имеет более толстую кору и дополнительный слой материала по сравнению со стороной, обращенной к Земле

Как говорится в исследовании Американского географического союза, эти различия, вероятно, вызваны столкновением Луны с карликовой планетой миллионы лет назад.

Существует гипотеза, что Луна асимметричный, потому что в прошлом столкнулся с большим объектом, таким как астероид или даже карликовая планета. Предполагается, что удар был достаточно большим и мощным для того, чтобы осколки вылетели с одной стороны и осели на другом ..

Исследователи проанализировали данные из аппаратов GRAIL, в течение года исследовали Луну на предмет изучения его гравитации и внутреннего строения. Анализ показал резкие различия в структуре видимого и обратной стороны естественного спутника Земли.

Затем ученые создали компьютерную модель влияния объектов различного размера и скоростей, чтобы увидеть, какой сценарий, если таковой имеется, лучше объясняет, что происходит.

В результате исследователи установили, что в видимую часть Луны мог врезаться объект шириной около 780 км, который двигался со скоростью 22 500 км / ч. Вероятно, объект был меньше - шириной около 720 км, но тогда его скорость составляла 24 500 км / ч.

Орбитальные аппараты НАСА GRAIL потратили чуть больше года на несколько облетов вокруг Луны, чтобы определить силу его гравитации и изучить ее внутренний состав. Эти данные показали резкое различие в структуре между ближней и дальней стороны нашего естественного спутника.