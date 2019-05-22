У Путина прокомментировали идею Зеленского провести референдум о мире с РФ
По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, референдум об отношениях с РФ является внутренним делом Украины.
"Это не наше дело - говорить о том, симпатичная эта идея или нет ... От Киева мы бы ожидали какие-то конкретные шаги, прежде всего в русле выполнения минских договоренностей и урегулирования внутриукраинской проблемы юго-востока и, во-вторых, в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим ", - цитирует Пескова Интерфакс-Украина.
21 мая глава администрации президента Андрей Богдан допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией о мире на Донбассе.
По словам Богдана, Украина вынуждена искать компромисс с РФ, однако вопрос сдачи территории исключен.
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