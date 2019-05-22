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У президента нет полномочий определять отсутствие коалиции, - Парубий о роспуске Рады


фото: rada.gov.ua
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что у президента не имеет полномочий определять отсутствие коалиции

Об этом сообщает Еспресо.TV

Он напомнил, что во вторник, 21 мая, состоялись консультации глав фракции с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, он около 5 раз спрашивал Зеленского относительно оснований подписания указа о роспуске парламента.

"Я услышал только один ответ - что он считает, что коалии не существует уже 2 года", - прокомментировал Парубий.

Он также сказал, что перечитал полномочия преиздента Украины, которые написаны в Конституции.

"Я не нашел среди его полномочий полномочия устанавливать или утверждать о существовании коалиции. Как, кстати, этих полномочий не имеет и голова Верховной Рады Украины", - сказал спикер Верховной Рады.

Он сказал, что для него существует только 1 конституционный факт - когда 17 мая сама коалиция объявила о своем роспуске и с того момента начался конституционный срок - 30 дней для формирования новой коалиции.

"Считаю, что указ о роспуске парламента противоречит действующей Конституции", - заявил он.

Парубий также сказал, что будет и в дальнейшем действовать исключительно в пределах законодательных полномочий.

"Указ президента - это не только пренебрежение Конституции, а заведение Украины в конституционный кризис, воюющую страну завели в конституционный кризис", - сказал Парубий.

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