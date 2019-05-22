Супрун призвала ООН исключить Россию из Совбеза
Об этом она заявила во время выступления на 72 сессии Всемирной организации здравоохранения в Женеве, сообщается на сайте МЗ.
Супрун сказала, что РФ продолжает нарушать международное право и права человека на фоне пятилетней агрессии.
"ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете безопасности, пока та не вернется к системе международного права", - заявила Супрун.
Она отметила, что Россия не может быть в Совбезе, пока не выведет свои войска с территории Донбасса и Крыма и пока не освободит военнопленных и политзаключенных.
Супрун призвала ВОЗ и другие международные организации отказаться от российского финансирования, "чтобы не стать заложниками Кремля".
Кроме того, она также сказала, что необходимо сохранить и расширить санкции против России.
- Напомним, 18 мая делегация России обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- Однако Совет безопасности ООН большинством голосов заблокировала предложение России. Против обсуждения проголосовали шесть стран: США, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша.
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