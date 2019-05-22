Стрельба в церкви в Бразилии: есть погибшие

22 мая, 2019, 12:27

В бразильском городе Паракату в штате Минас-Жерайс произошла стрельба в баптистской церкви, в результате которой погибли три человека

Об этом сообщает Fox News .

Как сообщает полиция, стрелком оказался военный летчик в отставке 39-летний Радсон Араго Гимараеш. Сначала он пришел домой к бывшей девушке, где напал на нее с ножом. В результате травм девушка скончалась.

После этого мужчина отправился в баптистскую церковь, где застрелил двух священников. Затем он взял в заложники прихожанку, однако вскоре убил ее, когда приехала полиция. Также при стрельбе пострадал настоятель церкви, получив ранение в ногу.

Стрелок попытался оказать сопротивление, однако полицейским удалось ранить и обезвредить. Нападающий госпитализировали в критическом состоянии.

Чиновники сообщили, что во время стрельбы проводилось закрытое собрание около 20 прихожан. Власть не увидели оснований для нападения, однако заявили, что нападающий ранее был отлучен от церкви за проблемное поведение.

Напомним, несколько дней назад в бразильском городе Белен одиннадцать человек были убиты в результате стрельбы в баре . Семь вооруженных людей в капюшонах подъехали к бару на мотоцикле и трех автомобилях и открыли огонь.