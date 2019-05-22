США вводят санкции против производителей российских С-300 и С-400

"Было принято решение, что ряд иностранных (физических и юридических лиц - ред.) лиц вовлечены в деятельность, которая гарантирует введение мер в соответствии с разделом 3 Закона о нераспространении в Иране, Северной Корее и Сирии", - говорится в документе.

В этой связи отмечается, что правительство Соединенных Штатов 14 мая этого года ввело санкции против российского Учебного центра "Гатчина", где отрабатываются пуски ракет; конструкторского бюро Тула, а также машиностроительного завода "Авангард".

Кроме того, американские санкции введены против десяти китайских компаний, трех китайских граждан, оборонного предприятия в Иране, а также пяти организаций из Сирии.

Проект документа появился в реестре во вторник, однако он содержал отметку, что официально будет размещен 22 мая в Федеральном реестре США.