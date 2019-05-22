Совет Европы отметил нарушения прав человека венгерским правительством

"Венгрия должна решить связанные вопросы в сфере прав человека по защите беженцев, среды гражданского общества, судопроизводства и гендерного равенства", - заявили в СЕ.

Как отмечается, "нарушение прав человека в Венгрии имеет негативное влияние на систему верховенства права".

"Это должно быть решено немедленно", - отметили в Совете Европы.

Как известно, Венгрия блокирует европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины реализацией своих амбиций по противодействию функционированию государственного украинского языка в Украине.