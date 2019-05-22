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Espreso.tvМирСовет Европы отметил нарушения прав человека венгерским правительством

Совет Европы отметил нарушения прав человека венгерским правительством


фото: reuters
Совет Европы отмечает нарушения в Венгрии прав человека, несоответствие защиты беженцев, положение с гражданским обществом и независимостью судебной системы
Об этом говорится в обнародованном в среду докладе комиссара Совета Европы по правам человека, сообщает Укринформ.

"Венгрия должна решить связанные вопросы в сфере прав человека по защите беженцев, среды гражданского общества, судопроизводства и гендерного равенства", - заявили в СЕ.

Как отмечается, "нарушение прав человека в Венгрии имеет негативное влияние на систему верховенства права".

"Это должно быть решено немедленно", - отметили в Совете Европы.

Как известно, Венгрия блокирует европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины реализацией своих амбиций по противодействию функционированию государственного украинского языка в Украине.

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