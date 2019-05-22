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Шулявский путепровод разобрали и уже начали возводить новый. ФОТОФАКТ

В Киеве демонтировали Шулявский путепровод и уже начали возводить новый

Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко.

"Шулявский мост разобрали. Строят новый путепровод", - говорится в сообщении.

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