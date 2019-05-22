Шулявский путепровод разобрали и уже начали возводить новый. ФОТОФАКТ
22 мая, 2019, 13:25
В Киеве демонтировали Шулявский путепровод и уже начали возводить новый
Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко.
"Шулявский мост разобрали. Строят новый путепровод", - говорится в сообщении.
- Напомним, что 16 марта в Киеве перекрыли Шулявский путепровод в связи с его реконструкцией.
- Позже в соцсетях опубликовали видео, на которых демонтируют Шулявский путепровод.
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