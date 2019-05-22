Сеть Tor официально выпустила свой браузер на Android

22 мая, 2019, 17:56

Tor Project официально выпустил свой браузер на операционную систему Android

Об этом говорится в блоге проекта.

Сеть Tor тестировала свой браузер еще с сентября 2018 года, однако стабилизировала работу только сейчас.

При этом разработчики отметили, что между десктопной версией браузера Tor и мобильной есть разница, но им удалось создать систему защиты трафика в Tor Android почти такой же, как в оригинальной версии.

Разработчики отметили, что официального браузера для iOS пользователи могут пока не ждать из-за ограничений Apple.

Справка:

Tor - свободное и открытое программное обеспечение для реализации второго поколения так называемой луковой маршрутизации (Onion routing). Это система прокси-серверов, позволяет устанавливать анонимное сетевое соединение, защищенное от прослушивания. Рассматривается как анонимная сеть виртуальных туннелей, предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде