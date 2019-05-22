Сеть Tor официально выпустила свой браузер на Android
Об этом говорится в блоге проекта.
Сеть Tor тестировала свой браузер еще с сентября 2018 года, однако стабилизировала работу только сейчас.
При этом разработчики отметили, что между десктопной версией браузера Tor и мобильной есть разница, но им удалось создать систему защиты трафика в Tor Android почти такой же, как в оригинальной версии.
Разработчики отметили, что официального браузера для iOS пользователи могут пока не ждать из-за ограничений Apple.
Справка:
Tor - свободное и открытое программное обеспечение для реализации второго поколения так называемой луковой маршрутизации (Onion routing). Это система прокси-серверов, позволяет устанавливать анонимное сетевое соединение, защищенное от прослушивания. Рассматривается как анонимная сеть виртуальных туннелей, предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде
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