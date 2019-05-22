С 2020 года Украина может отменить роуминг с пятью странами

22 мая, 2019, 15:10

В странах Восточного партнерства с ЕС - Украине, Молдове, Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджане - с 2020 года заработает единый роуминговый пространство

Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на заявление Йоханнеса Баура, руководителя отдела программ помощи представительства ЕС в Украине "Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда".

Единое роуминговое пространство предусматривает отмену платы за роуминг в странах, которые подписали такое соглашение.

По словам Баура, соответствующую декларацию Восточного партнерства подписали 28 февраля в Бухаресте.

Кроме того, Украина планирует отменить роуминг со всеми странами Евросоюза, но когда это произойдет - пока неизвестно.

Баур отмечает, что сначала Украина будет подключаться к единой зоне со странами Восточной Европы, а затем - с другими европейскими государствами.