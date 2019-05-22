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Espreso.tvОбществоРябошапка не верит, что этот парламент будет поддерживать инициативы Зеленского

Рябошапка не верит, что этот парламент будет поддерживать инициативы Зеленского


фото: 5.ua
В команде президента Украины Владимира Зеленского не верят в то, что этот парламент будет поддерживать инициативы главы государства

Об этом сказал заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает Еспресо.TV .

"Есть основания утверждать, что вряд ли этот парламент будет поддерживать инициативы президента, даже если они полезны для страны и для людей", - сказал он.

По словам Рябошапки, изменения в избирательную систему были согласованы со всеми представителями политических сил.

"То есть все политические силы согласились с тем, что эта избирательная система не является совершенной и изменения улучшат избирательную систему. Если есть политический консенсус, по крайней мере если он был вчера, то это означает, что все вроде согласны, соответственно была воля на это", - отметил он.

  • Ранее сообщалось, что в команде Владимира Зеленского считают, что закрытые избирательные списки являются лучшими, чем мажоритарная система.
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