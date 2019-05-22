Рябошапка не верит, что этот парламент будет поддерживать инициативы Зеленского

22 мая, 2019, 15:51

В команде президента Украины Владимира Зеленского не верят в то, что этот парламент будет поддерживать инициативы главы государства

Об этом сказал заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает Еспресо.TV .

"Есть основания утверждать, что вряд ли этот парламент будет поддерживать инициативы президента, даже если они полезны для страны и для людей", - сказал он.

По словам Рябошапки, изменения в избирательную систему были согласованы со всеми представителями политических сил.

"То есть все политические силы согласились с тем, что эта избирательная система не является совершенной и изменения улучшат избирательную систему. Если есть политический консенсус, по крайней мере если он был вчера, то это означает, что все вроде согласны, соответственно была воля на это", - отметил он.