22 мая, 2019, 22:25

Министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал вернуть железнодорожное сообщение в Симферополь после возвращения территории

Об этом он сказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV

На вопрос, будет ли восстановлено железнодорожное сообщение с Симферополем он ответил:

"Безусловно, и с Кубанью тоже, но нам пока надо решить вопрос - вернуть эту украинскую территорию".

Омелян также прокомментировал ремонт дорог в Украине.

"У нас есть 170 тыс. км дорог, находящихся на балансе государства и областей, и местных, плюс еще где-то такая цифра коммунальных дорог в рамках населенных пунктов. То есть это сотни млрд грн ежегодно в течение 3-5 лет постоянного строительства. Можно сделать фокус - просто подлатать, тогда за год можно построить тысяч может 20 км дорог и сказать - вот видите, я пришел и сделал". - отметил он.