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"Сниму чувиху с домом" - в театре "Зеркало" - премьера спектакля

В театре украинской традиции "Зеркало" - премьера комедии-буфф "Сниму чувиху с домом

После ряда современных ярких спектаклей, посвященных знаковым фигурам в украинской истории и культуре - гетману Ивану Мазепе, Тарасу Шевченко, Степану Бандере, театр взялся за модерна украинизированную адаптацию культовой пьесы Михаила Зощенко.

Гости собрались на свадьбу. Одна преграда: в свадебном круговороте: жених не может найти свою невесту. Среди радостных женских лиц, он никак не может ее узнать ... Тем более, что после короткого знакомства в трамвае - жених не видел свою "чувиха" без шляпки и пальто! По правде говоря, он и женится не в чувиси, а на ее квартире ...

Поиск невесты является историей, которая легла в основу пьесы Михаила Зощенко "Свадьба", известной также по культовым фильмом Леонида Гайдая "Не может быть!"

Безумная семья существует в своей безумной реальности сегодняшнего дня и если вы не потеряли чувство юмора - выключите телевизоры и айда на наше представление "искать чувиха с домом"!

Продолжительность действия - 1 ч 20 мин, без антракта.
Режиссер - Дмитрий Сторчоус
Сценография и костюмы - Валентина Кузьмичева
Хореография - Людмила Глушко
Постановка - заслуженный деятель искусств Украины, художественный руководитель театра Владимир Петранюк

В спектакле звучат песни культового певца и музыканта - Василия Гонтарского (группа "Вася Club")

Посетить спектакль можно сегодня в 19:00 в Центре Культуры и искусств Днепровского района.
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