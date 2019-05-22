"Шахтер" - "Динамо": где смотреть матч чемпионата Украины
22 мая, 2019, 08:00
Сегодня в 30-м туре чемпионата Украины по футболу обладатель золотых медалей "Шахтер" встречается с "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" примет "Динамо" в Харькове в статусе чемпиона Украины. В 29-м туре команда Паулу Фонсеки победила "Зарю", набрала 76 очков и стала недосягаемой для ближайшего преследователя - "Динамо", у которого 65 очков.
Кроме того, "Шахтер" в нынешнем сезоне завоевал Кубок Украины и сделал "золотой" дубль.
Чемпионат Украины
30-й тур
"Шахтер" - "Динамо"
22 мая, Харьков, стадион "Металлист"
Начало - 19:30
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- Напомним, 19 мая в 29-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил "Зарю" и досрочно завоевал золотые медали .
- "Шахтер" отобрал у "Динамо" звание самого титулованного футбольного клуба Украины.
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