//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Шахтер" - "Динамо": где смотреть матч чемпионата Украины


фото: shakhtar.com
Сегодня в 30-м туре чемпионата Украины по футболу обладатель золотых медалей "Шахтер" встречается с "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" примет "Динамо" в Харькове в статусе чемпиона Украины. В 29-м туре команда Паулу Фонсеки победила "Зарю", набрала 76 очков и стала недосягаемой для ближайшего преследователя - "Динамо", у которого 65 очков.

Кроме того, "Шахтер" в нынешнем сезоне завоевал Кубок Украины и сделал "золотой" дубль.

Чемпионат Украины

30-й тур

"Шахтер" - "Динамо"

22 мая, Харьков, стадион "Металлист"

Начало - 19:30

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 мая, 2019 среда

больше новостей

22 мая, 2019 среда

21 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать