"Шахтер" - "Динамо": где смотреть матч чемпионата Украины

22 мая, 2019, 08:00

Сегодня в 30-м туре чемпионата Украины по футболу обладатель золотых медалей "Шахтер" встречается с "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" примет "Динамо" в Харькове в статусе чемпиона Украины. В 29-м туре команда Паулу Фонсеки победила "Зарю", набрала 76 очков и стала недосягаемой для ближайшего преследователя - "Динамо", у которого 65 очков.

Кроме того, "Шахтер" в нынешнем сезоне завоевал Кубок Украины и сделал "золотой" дубль.

Чемпионат Украины

30-й тур

"Шахтер" - "Динамо"

22 мая, Харьков, стадион "Металлист"

Начало - 19:30

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