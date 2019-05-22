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"Сел. Неудобно": у Зеленского обнародовали видео закулисья инаугурации


фото: Скріншот з відео
22 мая пресс-служба президента Владимира Зеленского обнародовала видео закулисья в день инаугурации

Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале.

"20 мая - день, который войдет в историю. Делимся с вами эмоциями дня инаугурации", - говорится в сообщении.

На видео Зеленский выходит из дома и направляется на инаугурацию в сопровождении его жены и команды. Люди с ним на видео приветствуются, желают успехов и поздравляют с инаугурацией. В кадре также показано, как он фотографируется с женой и жмет руки своим сторонникам.

"Ты помнишь первое правило, как стать президентом и остаться человеком?", - спрашивает у него за кадром мужской голос.

"Да, пока все идет правильно", - отвечает Зеленский.

Далее показывают кадры с инаугурации Зеленского, его речь, а после его кадры, как он направляется из Мариинского дворца в Администрацию Президента.

"Ребята, давайте не будем меня называть Владимир Александрович? Очень вас прошу. Владимир", - сказал Зеленский сторонникам, которые приветствовали его и инаугурацией.

Внутри АП Зеленский заходит в кабинет президента и садится за стол на офисное кресло.

"Сел. Уже неудобно", - говорит Зеленский, ему начинают хлопать, на что он говорит: "Чего вы хлопаете?"

Далее кадры, на которых Зеленский сидит со своей командой за длинным столом в АП.

"Я вот смотрю и думаю" да, когда мы переезжаем?"- говорит президент. На его шутку реагируют в команде и смеются, и на этом видео заканчивается.

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