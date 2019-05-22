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"Реал" покупает лидера финалистов Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Мадридский "Реал" согласовал трансфер полузащитника "Тоттенхэма" и сборной Дании Кристиана Эриксена

Об этом сообщает El Chiringuito .

По данным ресурса, переход состоится сразу после финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль", который запланирован на первую июня.

"Реал" настаивал на включении в соглашение вингера Гарета Бэйла, но этого не произойдет и мадридскому клубу придется заплатить всю сумму за Эриксена.

  • Напомним, 20 мая мадридский "Реал" продлил соглашение с чемпионом мира в составе сборной Германии Тони Кроос.
  • 17 мая стало известно, что "Реал" заплатил 60 млн евро "Айнтрахта" за нападающего Луку Йовича.
  • 16 мая сообщили, что мадридский "Реал" заинтересован в приобретении форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
  • 15 мая появилась информация, что испанский "Реал" готов заплатить 12 млн евро за 15-летнего футболиста французского "Лиона" Райана Черк.
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