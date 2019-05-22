"Реал" покупает лидера финалистов Лиги чемпионов

22 мая, 2019, 10:53

Мадридский "Реал" согласовал трансфер полузащитника "Тоттенхэма" и сборной Дании Кристиана Эриксена

Об этом сообщает El Chiringuito .

По данным ресурса, переход состоится сразу после финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль", который запланирован на первую июня.

"Реал" настаивал на включении в соглашение вингера Гарета Бэйла, но этого не произойдет и мадридскому клубу придется заплатить всю сумму за Эриксена.