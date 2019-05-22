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"Реал" назвал лучшего футболиста сезона


фото: REUTERS
Мадридский "Реал" определил лучшего футболиста сезона

Об этом сообщает Fútbol Mahou в twitter.

Лучшим игроком "Реала" в этом сезоне признан французский нападающий Карим Бензема. 31-летнему форварду была вручена специальная награда.

В этом сезоне Бензема сыграл в 53 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 11 голевых пасов.

 

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