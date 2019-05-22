"Реал" назвал лучшего футболиста сезона
22 мая, 2019, 12:57
Мадридский "Реал" определил лучшего футболиста сезона
Об этом сообщает Fútbol Mahou в twitter.
Лучшим игроком "Реала" в этом сезоне признан французский нападающий Карим Бензема. 31-летнему форварду была вручена специальная награда.
В этом сезоне Бензема сыграл в 53 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 11 голевых пасов.
Karim @Benzema recibe el trofeo como # Jugador5EstrellasRM de esta temporada en el @realmadrid . ¡Enhorabuena! pic.twitter.com/zLXQLdB2NI- Fútbol Mahou (@futbolmahou) 21 мая 2019 г.
- Напомним, сегодня стало известно, что мадридский "Реал" согласовал трансфер полузащитника "Тоттенхэма" и сборной Дании Кристиана Эриксена.
- 20 мая мадридский "Реал" продлил соглашение с чемпионом мира в составе сборной Германии Тони Кроос.
- 17 мая стало известно, что "Реал" заплатил 60 млн евро "Айнтрахта" за нападающего Луку Йовича.
- 16 мая сообщили, что мадридский "Реал" заинтересован в приобретении форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
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