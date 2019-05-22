"Пропорциональная система с закрытыми списками - большая коррупция": Герасимов об избирательном законодательстве

22 мая, 2019, 13:13

Глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что пропорциональная система с закрытыми списками - это большая коррупция

Об этом сообщает Еспресо.TV

"Вчера новоизбранный президент подписал указ о роспуске Верховной Рады Украины 8 созыва. Фракция блока Петра Порошенко" Солидарность "полностью готова к досрочным выборам в парламент. И организационно, и содержательно", - заявил Герасимов.

Впрочем, по его словам, этот указ грубо нарушает Конституцию Украины, и на консультации Зеленского с лидерами фракций все об этом говорили.

"В отношении пожарных изменений в избирательное законодательство предложены должостные изменения, которые, между прочим, никто не видел, так как этот законопроект мы хотели получить заранее, но, к сожалению, никто не понимает даже что в нем не только не усовершенствует избирательное законодательство и не укрепит демократические стандарты, а наоборот - то, что мы знаем только ухудшать их ", - сказал он.

Герасимов также отметил, что инициаторы быстрой коррекции закона оставляют неизменной ключевую проблему - закрытость партийных списков.

"Какой бы ни была система - смешанной, мажоритарной или пропорциональной, списки должны быть открытыми", - заявил он.

По его мнению это и есть реформа, а все остальное - это имитация.

"А предлагаемое снижение проходного барьера до 3% создает ситуацию политической безответственности и может быть к политической дезинтеграции Украины, проведение в парламент регаональних политических проектов и карманных партий, которые финансируются олигархами", - заявил он.

Он отметил, что процесс изменения избирательного законодательства долен происходить в строгом соответствии с регламентом и ппроцедур парламента. Также он добавил, что они должны происходить с международными стандартами ОБСЕ.

Кроме того, он заявил, что пропорциональная система с закрытыми списками - это большая коррупция, потому фракция не будет поддерживать этот законопроект.

"Фракция блок Петра Порошенко" Солидарность "убеждена, что Верховная Рада в ближайшее время сосредоточиться на тщательном рассмотрении во втором чтении избирательного кодекса, найти оптимальную модель открытых списков и поддержать этот законопроект в целом", - подытожил Герасимов.