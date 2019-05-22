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Espreso.tvОбщество"Опасно и безответственно", - Вакарчук прокомментировал идею Богдана о референдуме по миру с РФ

"Опасно и безответственно", - Вакарчук прокомментировал идею Богдана о референдуме по миру с РФ

Святослав Вакарчук прокомментировал предложение главы Администрации президента Андрея Богдана о проведении референдума о мире с Россией

Об этом украинский певец, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук написал в Facebook.

"Выносить вопросы национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно. Мы знаем, как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Или понимает?", - написал Вакарчук.

По его словам, такие предложения не являются проявлением так называемой новой политики, а являются "старой политикой".

  • 21 мая глава администрации президента Андрей Богдан допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией о мире на Донбассе. По словам Богдана, Украина вынуждена искать компромисс с РФ, однако вопрос сдачи территории исключен.
  • У Путина прокомментировали идею Зеленского провести референдум о мире с РФ: сказали, что референдум об отношениях с РФ является "внутренним делом Украины".
  • Идея проведения референдума по миру с РФ - это или неудачный экспромт, или сознательный шаг, который угрожает суверенитету страны, считает экс-президент Петр Порошенко.
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