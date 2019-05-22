"Опасно и безответственно", - Вакарчук прокомментировал идею Богдана о референдуме по миру с РФ

22 мая, 2019, 22:40

Святослав Вакарчук прокомментировал предложение главы Администрации президента Андрея Богдана о проведении референдума о мире с Россией

Об этом украинский певец, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук написал в Facebook.

"Выносить вопросы национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно. Мы знаем, как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Или понимает?", - написал Вакарчук.

По его словам, такие предложения не являются проявлением так называемой новой политики, а являются "старой политикой".