"Минус пару органов, но огромная любовь в сердце": Янина Соколова рассказала, как поборола рак

22 мая, 2019, 11:54

Украинская журналистка Янина Соколова за 7 месяцев поборола онкологию

Соответствующее сообщение она сделала в Facebook.

"Семь месяцев назад я узнала, что у меня рак. За 7 месяцев я его поборола. За это время я пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии, как следствие, я потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце ", - написала Янина.

Журналистка рассказала, что за время борьбы с болезнью она успела стовриты 30 эфиров "Рандеву с Яниной Соколовой" и "Кино с Яниной Соколовой", 20 выпусков "Вечер с Яниной Соколовой", получить 2 серебряные кнопки Youtube, провести 5 конференций, выпустить 2 телевизионные курсы, издать книгу "Шевченко на каждый день", сыграть в театре и в кино и спродюсировать фильм об армии "We are soldiers".

После того, как поборола рак, Янина решила создать мультимедийный проект " Я, Нина ": "проект, который изменит отношение социума к онкобольным и больным раком к самим себе".

"Вы не увидите там утомленной обреченности и сожаления. Мы сделаем фильм, выпустим книгу и песню, которая будет гимном любви. Да, именно любви. Ибо спасение от рака - это любовь", - добавила она.