"Это плохой сигнал": инвесторов смутили кадровые назначения Зеленского, - ЕБА
Об этом заявил президент Европейской Бизнес Ассоциации в Украине Томаш Фиала, передает УНИАН.
"Я бы не сказал, что это глубокий кризис. Период выборов всегда сопровождается нестабильностью и популизмом. После выборов ситуация успокаивается. К этому бизнес привык. Но что инвесторов немного смутило, так это вчерашние назначения. Это плохой сигнал", - сказал Фиала.
По его словам, при дальнейших подобных негативных сигналах бизнес может приостановить инвестирование или начать вывод капиталов за пределы Украины, что приведет к падению гривни, ускорению инфляции, замедлению роста или даже падению экономики.
"Мы предупреждали, что многое будет зависеть от баланса назначений, или доли новых профессиональных кадров с безупречной репутацией", - пояснил он.
Читайте также
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
-
-