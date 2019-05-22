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Espreso.tvОбщество"Это плохой сигнал": инвесторов смутили кадровые назначения Зеленского, - ЕБА

"Это плохой сигнал": инвесторов смутили кадровые назначения Зеленского, - ЕБА

Бизнес привык к нестабильному периоду выборов, но смущен кадровыми назначениями президента Владимира Зеленского

Об этом заявил президент Европейской Бизнес Ассоциации в Украине Томаш Фиала, передает УНИАН.

"Я бы не сказал, что это глубокий кризис. Период выборов всегда сопровождается нестабильностью и популизмом. После выборов ситуация успокаивается. К этому бизнес привык. Но что инвесторов немного смутило, так это вчерашние назначения. Это плохой сигнал", - сказал Фиала.

По его словам, при дальнейших подобных негативных сигналах бизнес может приостановить инвестирование или начать вывод капиталов за пределы Украины, что приведет к падению гривни, ускорению инфляции, замедлению роста или даже падению экономики.

"Мы предупреждали, что многое будет зависеть от баланса назначений, или доли новых профессиональных кадров с безупречной репутацией", - пояснил он.

 

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