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"АвтоКрАЗ" будет участвовать в специализированной выставке "SIA-Автотехсервис-2019"


фото: censor.net.ua
С 29 мая по 1 июня ЧАО "АвтоКрАЗ" совместно с предприятиями группы КрАЗ - Полтавским автоагрегатным, Токмакским кузнечно-штамповочным, Каменец-Подольским автоагрегатным заводами, с экспонированием запасных частей примут участие в 27-ой Международной выставке для профессионалов сферы автосервиса и послепродажного обслуживания автомобилей

Экспозиции специализированных выставок  охватывают все направления рынка автомобильного сервиса. Организаторы мероприятия прогнозируют, что в выставке примут участие около 250 компаний из 13 стран мира, посетят экспозиции более  8000 человек.

Выставка состоится в Киеве, в Международном выставочном центре по адресу: г. Киев, Броварской проспект, 15.

Предприятия группы КрАЗ запасные части будут экспонировать в павильоне №3, стенд R-1 (направо от центрального входа). Приглашаем посетить нашу экспозицию.

 

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