"Артисты, которые заслуживают внимания": украинская рэпер alyona alyona вошла в список The New York Times

22 мая, 2019, 17:33

Журнал The New York Times внес украинскую исполнительницу alyona alyona в топ-15 европейских артистов, на которых стоит обратить внимание

Об этом говорится в материале The New York Times .

Отмечается, что российская рэп-музыка пользуется большой популярностью в Украине, а alyona alyona выбрала рэп на украинском языке. Для нее это празднование национальной культуры: "Я хочу читать рэп о повседневной жизни на моем родном языке".

В издании отметили, что видеоролики исполнительницы имеют несколько миллионов просмотров на YouTube, они качественные, иллюстрируют ее рэп в различных пейзажах, а сама рэп-исполнительница часто одета в спортивные костюмы и кроссовки.