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Espreso.tvОбщество"Артисты, которые заслуживают внимания": украинская рэпер alyona alyona вошла в список The New York Times

"Артисты, которые заслуживают внимания": украинская рэпер alyona alyona вошла в список The New York Times

Журнал The New York Times внес украинскую исполнительницу alyona alyona в топ-15 европейских артистов, на которых стоит обратить внимание

Об этом говорится в материале The New York Times .

Отмечается, что российская рэп-музыка пользуется большой популярностью в Украине, а alyona alyona выбрала рэп на украинском языке. Для нее это празднование национальной культуры: "Я хочу читать рэп о повседневной жизни на моем родном языке".

В издании отметили, что видеоролики исполнительницы имеют несколько миллионов просмотров на YouTube, они качественные, иллюстрируют ее рэп в различных пейзажах, а сама рэп-исполнительница часто одета в спортивные костюмы и кроссовки.

 

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