"Арсенал" в большинстве своем не одолел "Олимпик" и ухудшил положение в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, который является домашних для обоих соперников, "Олимпик" вышел вперед на 25-й минуте благодаря сенегальском форварду Матар Диейе. За 6 минут Вячеслав Танковский сравнял счет. На 54-й минуте игрок "Олимпика" Геннадий Пасич получил вторую желтую карточку (первую заработал на 52-й минуте) и досрочно покинул поле. Однако воспользоваться большинством киевляне не сумели.
Победа "Черноморца" над "Карпатами" (3: 1) ухудшила ситуация для "Арсенала": за 2 тура до конца чемпионата отрыв киевлян от последнего места сократился до 1 очка.
Чемпионат Украины
30-й тур
21 мая
"Арсенал-Киев" - "Олимпик" 1: 1
Голы: Танковский, 31 - Диейе, 25
Удаление: Г. Пасич, 54
Турнирная таблица
- Напомним, 21 мая "Ворскла" на выезде одолела "Десну" и закрепилась во главе второй шестерки чемпионата Украины.
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