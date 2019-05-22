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"Арсенал" в большинстве своем не одолел "Олимпик" и ухудшил положение в чемпионате Украины


фото: arsenal-kyiv.com
В матче 30-го тура чемпионата Украины по футболу киевский "Арсенал" поделил очки с "Олимпиком", полчаса играя в большинстве

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, который является домашних для обоих соперников, "Олимпик" вышел вперед на 25-й минуте благодаря сенегальском форварду Матар Диейе. За 6 минут Вячеслав Танковский сравнял счет. На 54-й минуте игрок "Олимпика" Геннадий Пасич получил вторую желтую карточку (первую заработал на 52-й минуте) и досрочно покинул поле. Однако воспользоваться большинством киевляне не сумели.

Победа "Черноморца" над "Карпатами" (3: 1) ухудшила ситуация для "Арсенала": за 2 тура до конца чемпионата отрыв киевлян от последнего места сократился до 1 очка.

Чемпионат Украины

30-й тур

21 мая

"Арсенал-Киев" - "Олимпик" 1: 1

Голы: Танковский, 31 - Диейе, 25

Удаление: Г. Пасич, 54

Турнирная таблица

  • Напомним, 21 мая "Ворскла" на выезде одолела "Десну" и закрепилась во главе второй шестерки чемпионата Украины.
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