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Протесты в Праге: на антиправительственную акцию вышли 50 тыс. человек

Около 50 000 человек собрались на Вацлавской площади в Праге с требованием отставки министра юстиции Марии Бенешовой, которую считают соратником премьер-министра Андрея Бабиша

Об этом сообщает Радио Свобода .

Как сообщается, причиной протеста стало намерение Бенешовой провести реформу прокуратуры и упразднить должность генерального прокурора. Бенешову связывают с действующим премьером Чехии Андреем Бабишем и коррупционным скандалом, к которому причастен премьер.

Отмечается, что именно генпрокурор может принять решение о передаче в суд уголовного дела против Бабиша.

Кроме того, протестующие призывают Бабиша принять участие в теледебатах, чтобы выступить с официальной позицией. Протестующие обещают выйти на новые акции протеста, если их требования не будут выполнены.

Напомним, 6 мая в Чехии состоялась акция протеста против премьер-министра страны Андрея Бабиша и его правительства. Кроме того, участники митинга требовали отставки нового министра юстиции Марии Бенешов. Протестующие вышли на улицы Праги с национальными флагами и скандировали лозунг "Мы не слепые".

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