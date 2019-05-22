Правительство рассчитывает установить безвиз между Украиной и Монголией
22 мая, 2019, 15:25
Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Монголии о взаимной отмене виз
Соответствующее решение 22 мая правительство приняло на заседании, передает "Интерфакс-Украина" .
Подписать соглашение уполномочили посла Украины в Польше Андрея Дещицу.
Согласно проекту документа, граждане государств-подписантов могут находиться на территории другого государства без виз не более 90 дней в течение 180 дней.
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