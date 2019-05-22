//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство направит конфискованные ранее 40 млн грн на обеспечение жильем военнослужащих

Правительство направит конфискованные ранее 40 млн грн на обеспечение жильем военнослужащих


фото: 1news.zp
Кабинет министров Украины принял решение о распределении военных расходов. Конфискованные в 2017 году 40 млн грн направят на обеспечение жильем военнослужащих, участвовавших в АТО и ООС.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 22 мая, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Отмечается, что речь идет о средствах от реализации имущества, полученного коррупционным путем, а также конфискованных со счетов коррупционеров.

Из указанной суммы, 30 млн грн направят на нужды Министерства внутренних дел. За них проведут реконструкцию общежития под жилье для полицейских в Северодонецке.

Еще почти 10 млн грн направят Министерству социальной политики. В дальнейшем из них будут выплачивать компенсации за жилье военнослужащим, внутренним переселенцам, а также лицам, получившим инвалидность вследствие войны.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 мая, 2019 четверг

больше новостей

23 мая, 2019 четверг

22 мая, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать