Правительство направит конфискованные ранее 40 млн грн на обеспечение жильем военнослужащих

22 мая, 2019, 16:11

Кабинет министров Украины принял решение о распределении военных расходов. Конфискованные в 2017 году 40 млн грн направят на обеспечение жильем военнослужащих, участвовавших в АТО и ООС.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 22 мая, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Отмечается, что речь идет о средствах от реализации имущества, полученного коррупционным путем, а также конфискованных со счетов коррупционеров.

Из указанной суммы, 30 млн грн направят на нужды Министерства внутренних дел. За них проведут реконструкцию общежития под жилье для полицейских в Северодонецке.

Еще почти 10 млн грн направят Министерству социальной политики. В дальнейшем из них будут выплачивать компенсации за жилье военнослужащим, внутренним переселенцам, а также лицам, получившим инвалидность вследствие войны.