Повышение уровня мирового океана заставит мигрировать 187 млн человек

22 мая, 2019, 14:42

Повышение уровня мирового океана в ближайшие 100 лет может привести к миграции 187 млн ​​человек по всему миру

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на исследование немецких климатологов из Потсдамского университета.

Гренландский и антарктический ледниковые щиты тают в шесть раз быстрее, чем ранее считалось. Ежегодно ледяной щит Земли уменьшается на 268 млрд тонн льда. При этом в 1980-х годах Антарктида теряла не более 40 млрд тонн льда в год

В своем новом исследовании климатологи рассказали, что при худшем сценарии, при котором за последующие 80 лет Земля нагреется еще на 5 градусов по Цельсию, уровень моря поднимется на два метра.

Подъем уровня моря на 2 метра приведет к тому, что крупнейшие города в мире - такие как Нью-Йорк и Шанхай, окажутся под водой, а количество людей, которым придется переехать в другие регионы, составит минимум 187 млн ​​человек.

При повышении уровня океана на два метра суша потеряет больше 1,8 млн кВ / км - это больше, чем Франция, Германия, Испания и Великобритания вместе взятые.

Под воду могут уйти, кроме Шанхая и Нью-Йорка, Лондонн, Амстердам, Венеция. Кроме того, повышение уровня океана полностью затопит малые тихоокеанские островные государства, такие как Вануату, а дельта реки Нил в Африке затопит много оазисов, благодаря которым и живет местное население.