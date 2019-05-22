Посол ЕС прокомментировал прекращении полномочий Рады Зеленским
22 мая, 2019, 15:30
Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады должно произойти в соответствии с законом и отражать волю народа
Об этом он рассказал в комментарии агентству УНИАН.
"Я просто верю, что все должно быть сделано в соответствии с законом, и в то же время отражать волю народа. И я уверен, что новому руководству удастся это сделать", - заявил Мингарелли.
Также он прокомментировал, может ли решение о досрочном роспуске парламента повлиять на отношения Украины с ЕС.
"Почему? ЕС поддерживает Украину, и мы готовы помочь всем, чем сможем", - подчеркнул посол ЕС.
Как сообщалось ранее, в ЕС ожидают, что роспуск Верховной Рады будет осуществлен в соответствии с законом, а досрочные выборы будут свободными, справедливыми и заслуживающими доверия.
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