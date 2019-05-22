Посол ЕС прокомментировал прекращении полномочий Рады Зеленским

22 мая, 2019, 15:30

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады должно произойти в соответствии с законом и отражать волю народа

Об этом он рассказал в комментарии агентству УНИАН.

"Я просто верю, что все должно быть сделано в соответствии с законом, и в то же время отражать волю народа. И я уверен, что новому руководству удастся это сделать", - заявил Мингарелли.

Также он прокомментировал, может ли решение о досрочном роспуске парламента повлиять на отношения Украины с ЕС.

"Почему? ЕС поддерживает Украину, и мы готовы помочь всем, чем сможем", - подчеркнул посол ЕС.

Как сообщалось ранее, в ЕС ожидают, что роспуск Верховной Рады будет осуществлен в соответствии с законом, а досрочные выборы будут свободными, справедливыми и заслуживающими доверия.