Порошенко назвал идею команды Зеленского по референдуму о мире с РФ "неудачным экспромтом"

22 мая, 2019, 18:07

Идея проведения референдума по миру с РФ это или неудачный экспромт, или сознательный шаг, угрожающий суверенитету страны

Об этом Петр Порошенко заявил во время общения с журналистами, передает Еспресо.TV

Сообщаетася, что он был очень неприятно удивлен этим предложением.

"Я был очень неприятно удивлен странной позицией относительно того, что "мирные соглашения" с РФ должны решать путем референдума. В стране есть опасения, что это может быть капитуляция, а не мирное соглашение. Я был бы очень рад, если бы в команде нового президента срочно развеяли эти слухи (предложение провести референдум, - ред.), которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, который угрожает суверенитету и территориальной целостности государства", - отметил он.