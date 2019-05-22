Порошенко назвал идею команды Зеленского по референдуму о мире с РФ "неудачным экспромтом"
22 мая, 2019, 18:07
Идея проведения референдума по миру с РФ это или неудачный экспромт, или сознательный шаг, угрожающий суверенитету страны
Об этом Петр Порошенко заявил во время общения с журналистами, передает Еспресо.TV
Сообщаетася, что он был очень неприятно удивлен этим предложением.
"Я был очень неприятно удивлен странной позицией относительно того, что "мирные соглашения" с РФ должны решать путем референдума. В стране есть опасения, что это может быть капитуляция, а не мирное соглашение. Я был бы очень рад, если бы в команде нового президента срочно развеяли эти слухи (предложение провести референдум, - ред.), которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, который угрожает суверенитету и территориальной целостности государства", - отметил он.
- 21 мая глава администрации президента Андрей Богдан допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией о мире на Донбассе. По словам Богдана, Украина вынуждена искать компромисс с РФ, однако вопрос сдачи территории исключено.
- У Путина прокомментировали идею Зеленского провести референдум о мире с РФ: сказали, что референдум об отношениях с РФ является "внутренним делом Украины"
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