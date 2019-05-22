Полторак отреагировал на назначение нового начальника Генштаба

22 мая, 2019, 16:37

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал решение президента о назначении на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака

Об этом сообщает " 112 Украина".

В частности, Полторак отметил боевой опыт Хомчака, который является участником войны на востоке Украины, имеет звание генерал-лейтенанта.

"Генерал Хомчак - опытный генерал и офицер. Он будет представлен Генеральным штабом ВСУ", - сказал Полторак.

Ранее Хомчак занимал должность первого заместителя командующего Сухопутными войсками Украины, командира оперативного командования "Юг". С февраля 2017 года и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.