Полторак отреагировал на назначение нового начальника Генштаба
22 мая, 2019, 16:37
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал решение президента о назначении на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака
Об этом сообщает " 112 Украина".
В частности, Полторак отметил боевой опыт Хомчака, который является участником войны на востоке Украины, имеет звание генерал-лейтенанта.
"Генерал Хомчак - опытный генерал и офицер. Он будет представлен Генеральным штабом ВСУ", - сказал Полторак.
Ранее Хомчак занимал должность первого заместителя командующего Сухопутными войсками Украины, командира оперативного командования "Юг". С февраля 2017 года и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.
- Напомним, президент Зеленский освободил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
Читайте также
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
-
-