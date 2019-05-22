//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПолторак отреагировал на назначение нового начальника Генштаба

Полторак отреагировал на назначение нового начальника Генштаба


фото: mil.gov.ua
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал решение президента о назначении на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака

Об этом сообщает " 112 Украина".

В частности, Полторак отметил боевой опыт Хомчака, который является участником войны на востоке Украины, имеет звание генерал-лейтенанта.

"Генерал Хомчак - опытный генерал и офицер. Он будет представлен Генеральным штабом ВСУ", - сказал Полторак.

Ранее Хомчак занимал должность первого заместителя командующего Сухопутными войсками Украины, командира оперативного командования "Юг". С февраля 2017 года и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 мая, 2019 четверг

больше новостей

23 мая, 2019 четверг

22 мая, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать