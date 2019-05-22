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Почти 50% украинцев назвали себя верующими ПЦУ


фото: ap
48,8% населения Украины относит себя к Православной церкви Украины

Соответствующий опрос провел Киевский международный институт социологии всеукраинского опроса общественного мнения, передает Укринформ.

Закрема, результаты представили 22 мая на пресс-конференции.

По данным исследования, 48,8% респондентов относит себя к ПЦУ, а 16,3% к православной церкви, но без конкретизации Патриархата.

В то же время, 14,2% опрошенных относят себя к УПЦ МП. К Украинской греко-католической церкви себя относят 8,8% респондентов, 4,9% выбрали другие конфессии, а 2,7% затруднились или отказались отвечать. Атеистами себя назвали 4,3% опрошенных.

По результатам опроса, 54,2% респондентов относятся положительно к созданию ПЦУ и предоставления ей Томоса, 31,2% - нейтрально относятся, а в 10,9% негативное отношение к этому.

Среди респондентов, которые положительно или нейтрально относятся к созданию ПЦУ и предоставления ей Томоса, 64,5% считают, что определенных в Томосе условий достаточно для развития независимой украинской церкви и от него нельзя отказываться.

Впрочем, 8,8% считают, что условия невыгодны для ПЦУ и нужно отказаться от Томоса и восстановить УПЦ КП. Не смогли или отказались ответить на этот вопрос 26,7% опрошенных.

В то же время 50,6% респондентов считают, что предоставление Томоса скорее объединяет общество, а 30,5% считают, что это скорее розьеднавчий фактор.

Среди всех опрошенных респондентов 36,5% одобряют избрание митрополита Епифания главой ПЦУ, а 15,5% считают, что возглавить поместную церковь должен патриарх Филарет.

В то же время почти половина респондентов (45,8%) не определились со своим мнением или отказались отвечать на вопросы.

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