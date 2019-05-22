Парубий резко раскритиковал идею команды Зеленского по референдуму о "мире с РФ"

22 мая, 2019, 13:59

Голова Верховной Рады Андрей Парубий резко раскритиковал идею главы Администрации президента Андрея Богдана относительно референдума о "мире с РФ"

Об этом он сказал на внеочередном заседании Верховной Рады. Он напомнил, что 22 мая в Украине отмечают 140 годовщину со дня рождения главного атамана войск и флота УНР Симона Петлюры, а 23 мая - День Героев.

"В этот день агент большевиков убил в Роттердаме проводника ОУН Евгения Коновальца. Ни Петлюра, ни Коновалец никогда не предложили бы Украинский референдум о примирении с Россией. Эти люди боролись с Россией и воевали за Украину. Рекомендую президенту и его команде хорошо изучить уроки украинской истории и не искать пути капитуляции перед Россией ", - заявил Парубий.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат олигарха Игоря Коломоскойго Андрей Богдан, который после победы на выборах шоумена Владимира Зеленского возглавил Администрацию президента, допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией "по миру на Донбассе".