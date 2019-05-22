Nike отозвал кроссовки Air Force из-за скандала с панамским дизайном

22 мая, 2019, 21:05

Бренд Nike снимает новую версию своего классической обуви Air Force 1 "Puerto-Ricо" после протестов коренного населения в Панаме

Об этом сообщает BBC .

Отмечается, что модель с ограниченным тиражом была сделана как жест уважения Пуэрто-Рико, но народность Гуна в Панаме заявил, что бренд использует их традиционный узор "мола".

После этого коренное население обвинило Nike в "пиратстве" защищенного традиционного дизайна.

Nike извинился за "неточное представление" обуви и сказал, что ее не будет в продаже ..

Модель "Пуэрто-Рико" должны были запустить в июне.

Люди Гуна живут в основном на низменных островах Карибского бассейна, которые составляют автономный район Гуна Яла и являются одной из семи коренных групп в Панаме. Экологи говорят, что им грозит затопление из-за глобального потепления.