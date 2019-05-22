Назвали причину смерти легендарного гонщика Формулы-1
22 мая, 2019, 09:54
Врач Вальтер Клепетко назвал причину, почему умер 3-кратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда
Слова врача приводит f1analytic.com .
"Нет конкретной причины смерти. Это был длительный процесс, в конце которого пациент ушел из жизни. Ники Лауда дрался. Он был сильным человеком. Однако уже некоторое время было ясно, что мы не сможем вернуть его в" гоночную трассу ", - сказал врач Вальтер Клепетко.
Австриец Ники Лауда ушел из жизни в возрасте 70 лет.
- Напомним, 21 мая умер трехкратный чемпион Формулы-1 австриец Ники Лауда, который в последнее время работал в Mercedes.
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