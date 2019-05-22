Назвали причину смерти легендарного гонщика Формулы-1

22 мая, 2019, 09:54

Врач Вальтер Клепетко назвал причину, почему умер 3-кратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда

Слова врача приводит f1analytic.com .

"Нет конкретной причины смерти. Это был длительный процесс, в конце которого пациент ушел из жизни. Ники Лауда дрался. Он был сильным человеком. Однако уже некоторое время было ясно, что мы не сможем вернуть его в" гоночную трассу ", - сказал врач Вальтер Клепетко.

Австриец Ники Лауда ушел из жизни в возрасте 70 лет.