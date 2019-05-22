Нафтогаз разделят по модели правительства: украинскую ГТС приватизируют

22 мая, 2019, 16:53

Кабинет министров решил внести изменения в постановление №496 по реализации модели анбандлинга (отделения оператора газотранспортной системы)

Об этом сообщает пресс-служба компании "Магистральные газопроводы Украины".

"Модель базируется на принципе собственности (OU или Ownership unbundling), предусматривает подачу заявки на сертификацию, подписание транзитного соглашения и получение имущества, необходимого для транспортировки газа компанией МГУ", - говорится в сообщении.

Эта модель не требует дополнительных изменений в законодательстве, как было бы необходимо для имплементации модели ISO (Independent System Operator), предлагаемой Нафтогазом, пояснили в МГУ.

"Решение дает возможность начать выполнять внешние обязательства Украины перед ЕС и, что главное, обязательства по созданию либерализованного рынка газа перед конечными потребителями", - добавили в компании.

В МГУ признали, что проведение анбандлинга согласно модели Кабмина и создание до 2020 года независимого оператора ГТС зависит от "тесного сотрудничества с Нафтогазом".