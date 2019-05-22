Нафтогаз разделят по модели правительства: украинскую ГТС приватизируют
Об этом сообщает пресс-служба компании "Магистральные газопроводы Украины".
"Модель базируется на принципе собственности (OU или Ownership unbundling), предусматривает подачу заявки на сертификацию, подписание транзитного соглашения и получение имущества, необходимого для транспортировки газа компанией МГУ", - говорится в сообщении.
Эта модель не требует дополнительных изменений в законодательстве, как было бы необходимо для имплементации модели ISO (Independent System Operator), предлагаемой Нафтогазом, пояснили в МГУ.
"Решение дает возможность начать выполнять внешние обязательства Украины перед ЕС и, что главное, обязательства по созданию либерализованного рынка газа перед конечными потребителями", - добавили в компании.
В МГУ признали, что проведение анбандлинга согласно модели Кабмина и создание до 2020 года независимого оператора ГТС зависит от "тесного сотрудничества с Нафтогазом".
- Напомним, ранее предложенную модель Кабинетом министров поддержал Всемирный банк, но раскритиковал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко. По его мнению, модель OU может привести к проигрышу компании в иске против Газпрома на $3 млрд, а также ослабить позиции Украины в будущих трехсторонних переговорах по транзиту.
- 17 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров требует от НАК "Нафтогаз Украины" принять и реализовать необходимые решения, которые позволят завершить процесс анбандлинга государственной компании до конца текущего года.
- Анбандлинг, по словам Гройсмана, необходимо провести по модели, принятой еще в июле 2016 года и основанной на обязательствах Украины перед Европейским энергетическим сообществом.
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